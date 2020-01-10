Akhisar Belediyesi STK'larla işbirliğine hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi STK'larla işbirliğine hazır - Son Dakika

Akhisar Belediyesi STK'larla işbirliğine hazır

6 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Akhisar Belediyesi STK'larla işbirliğine hazır, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. STK'ların önemine değinen Başkan Dutlulu belediye olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentteki kurumlar ile ortak projelere imza attıklarını belirterek, bu süreçte kendilerine destek olan Akhisar Ticaret Odası'na teşekkür etti. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile uyumlu çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Dutlulu, "Bugün Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etmek ve kendilerine teşekkür etmek istedik. Göreve gelir gelmez Akhisarımız için çalışmaya başladık. Bu süreçte Akhisar Ticaret ve Sanayi Odamız ile çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Şehrimize değer katmak için hiçbir ayrım yapmadan birliktelik duygusu ile çok güzel projeleri hayata geçirdik. Bunun için başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz girişimlerde de birlikte çalışacağız. Hep birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.


Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: "Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü kuruma ve siyasi partilere eşit mesafede yaklaşmaya özen gösteriyoruz. Sizin gençliğiniz ve dinamikliğiniz sayesinde daha uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Bu kısa süre içerisinde belediyemiz ile çok güzel işlere imza attık. Ortak çalışmalarımız sürecek. Hep birlikte Akhisarımız için koşturmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederiz." - MANİSA

Mehmet Ulusoy, Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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