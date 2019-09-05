Akhisar Belediyesi WorldFood İstanbul'da Akhisar'ı Dünyaya Tanıttı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Akhisar Belediyesi olarak da fuarda stant açan Başkan Besim Dutlulu, şehrin ekonomisine katkı sağlayacak ürünlerin de tanıtımına katkı sağladı.



Akhisar Ticaret Borsası ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yanı sıra 27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda yerini alan Akhisar Belediyesi, 4 gün süresince şehrin önemli gıda ürünlerinin tanıtımını yapacak. İstanbul'daki fuara katılan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlı gıda üreticilerinin stantlarını ziyaret etti, Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından fuara gelen katılımcılara Akhisar hakkında bilgiler verdi.



Gazetecilere yaptığı açıklamada, başta zeytin ve zeytinyağı olmak üzere Akhisar'ın gıda ürünleri hakkında bilgiler veren Başkan Dutlulu, dünya pazarında marka haline gelmek için girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Akhisar Belediyesi olarak, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışını Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Akhisar Ticaret Borsası ile birlikte gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir tarafından gıda firmalarının buluştuğu WorldFood İstanbul fuarında Akhisarımızın gıda ürünlerini tanıttık. Zeytin ve zeytinyağımızı dünya pazarında bir marka haline getirmek için girişimlerimiz devam edecek. Akhisar Belediyesi olarak, dünyadaki son teknolojik gelişmeler ile birlikte tarımsal alanda da var olmak için çalışacağız. Bu fuarda şehrimizi ve gıda ürünlerimizi tanıttık. Bir sonraki fuarda ise bir üretici olarak yerimizi almayı istiyoruz. Her şey için teşekkür ediyor, fuarın hayırlı olmasını diliyorum." - MANİSA