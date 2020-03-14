Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri hijyen denetimi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri hijyen denetimi yaptı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri hijyen denetimi yaptı

29 dakika önce

Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri hijyen denetimi yaptı Halk sağlığı için denetimlerini sürdüren Akhisar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, pazar yerlerinde hijyen ve fiyat etiket denetimi yaptı.

Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri hijyen denetimi yaptı

MANİSA - Halk sağlığı için denetimlerini sürdüren Akhisar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, pazar yerlerinde hijyen ve fiyat etiket denetimi yaptı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine halk sağlığı için harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde ve ilçe merkezinde hijyen denetimi yaptı ve fiyat artışları sebebiyle esnafa uyarılarda bulundu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler gıda ürünü satan esnaflara hijyen ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak fiyat artışı yapmamalarını söyledi.

Halk sağlığına çok önem verdiklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için, zabıta ekiplerimiz tarafından gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimize devam ediyoruz. Gıda denetimlerinde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat artışı olup olmadığı kontrol edilirken işletmecilere de hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Halkımızın sağlığı ve usulsüz fiyat artışlarını önlemek için denetimlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz" açıklamalarında bulundu.

Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri hijyen denetimi yaptı

Koronavirüs, Akhisar, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:45:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar Belediyesi zabıta ekipleri hijyen denetimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]