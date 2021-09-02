Akhisar Belediyesinde borç yapılandırma süresi uzatıldı - Son Dakika

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir ay daha uzatıldı.

Bu kapsamda Akhisar Belediyesi, vergi ve diğer konularda borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükellefler, 30 Nisan'dan önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer vergileri yapılandırabilecek. Akhisar Belediyesi'ne borcu olan mükellefler başvurularını internet sitesinden (www.akhisar.bel.tr)online olarak ya da Akhisar Belediyesi'ne gelerek yapabilecek.