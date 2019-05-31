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Akhisar Belediyesinde yaz spor okulu kayıtları başladı

56 dakika önce

Akhisar Belediyesi'nin, gençleri spor faaliyetlerine teşvik etmek ve keyifli bir yaz dönemi geçirmeleri için açtığı yaz spor okulları kayıtları başladı.

Akhisar Belediyesinde yaz spor okulu kayıtları başladı, System.String[]
Akhisar Belediyesi'nin, gençleri spor faaliyetlerine teşvik etmek ve keyifli bir yaz dönemi geçirmeleri için açtığı yaz spor okulları kayıtları başladı.

Akhisar Belediyesi, geleceğin sporcularını yetiştirmek ve öğrencilerin yaz tatillerini sporla iç içe geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı yaz spor okulları için kayıtlar başladı. Bu yıl Akhisar Belediyesi'nin üstlendiği yaz spor okulları futbol ve basketbol branşlarını içeriyor.

Gençlere kapılarını açan Akhisar Belediyesi, açılacak olan yaz spor okullarında gençlerin hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve sportif gelişimlerinin sağlanması hedefleniyor. Vatandaşlar, Akhisar Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelerek çocuklarının kayıtlarını yaptırabilecek ve orada bulunan yetkili personelden kurslar hakkında gerekli bütün bilgiyi alabilecekler. 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Futbol Yaz Okulları ile 8-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Basketbol Yaz Okulları, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Akhisar Belediyesi Yaz Spor Okullarının 24 Haziran 2019 başlaması bekleniyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:08 Kaynak: İHA
basketbol, Futbol, Akhisar, Güncel
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