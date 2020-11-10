Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu - Son Dakika

Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu

10.11.2020 17:02
Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu, System.String[]

Akhisar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıldönümünde bisiklet turu düzenledi.

Akhisar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıldönümünde bisiklet turu düzenledi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Türk Milleti olarak bugün, bu vatanda kendi dilimizle özgür bir biçimde yaşamamızı sağlayan ebedi ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. O'nu sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yolundan hiç ayrılmadık, hiç ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen bisiklet turu etkinliğinde, belediye personeli belediyenin bisikletleriyle Atatürk'ün anısına şehir turu yaptı. Yol güzergahında hem vatandaşlar hem de araç sahipleri tarafından alkışlanan bisikletçiler, sosyal mesafe kuralları eşliğinde Türk Bayrakları ve Atatürk posteri flamaları ile şehirde 10 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Atatürk Anıtına karanfil bırakıldı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Başkan Yardımcılarının da yer aldığı özel anma programı sonunda bisikletçilere dağıtılan karanfiller, Milli Egemenlik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na takdim edildi.

"Yolundan hiç ayrılmadık, hiç ayrılmayacağız"

Her yıl geleneksel hale getirmek istedikleri bisiklet turu sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bizlerde personelimizin katılımıyla, belediyemizin bisikletleri ile bisiklet turu yaptık. Bundan sonra bunu gelenekselleştirmek istiyoruz. Ata'mızı aslında her gün anmamız lazım; çünkü Türk Milleti olarak bugün, bu vatanda kendi dilimizle özgür bir biçimde yaşamamızı sağlayan ebedi ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz ve bunun da farkındayız. O'nun yaptıklarını daha iyi anlatabilmek için Akhisar'da da böyle bir etkinlik düzenledik. Atatürk'ü vefatının 82. yılında sonsuz özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yolundan hiç ayrılmadık, hiç ayrılmayacağız" dedi. - MANİSA

Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu
Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu
Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu
Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu
Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu
Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Bisiklet, Akhisar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor
Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz         
16:41
Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi         
15:54
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu         
14:38
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı         
13:44
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 17:25:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar Belediyesinden 10 Kasım'da bisiklet turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei