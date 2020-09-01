Akhisar Belediyesinden depremde zarar gören camiye destek - Son Dakika

Akhisar Belediyesinden depremde zarar gören camiye destek

Akhisar Belediyesinden depremde zarar gören camiye destek Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında hasar gören ve yıkılarak yeniden yapımına başlanan Nur Cami'sinin inşası maddi yetersizliklerden dolayı durma noktasına gelince Akhisar Belediyesi destek verdi.

Akhisar Belediyesinden depremde zarar gören camiye destek

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında hasar gören ve yıkılarak yeniden yapımına başlanan Nur Cami'sinin inşası maddi yetersizliklerden dolayı durma noktasına gelince Akhisar Belediyesi destek verdi. Cami inşası Akhisar Belediyesinin desteklerine yeniden başlarken, Belediye Başkanı Besim Dutlulu inşaatın bir an önce bitirilerek caminin ibadete açılması için çalıştıklarını belirtti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler sebebiyle hasar gördüğü için yeniden yapılmak üzere yıkılan Nur Cami'nin inşaatı maddi yetersizliklerden dolayı bir süre durma noktasına geldi. Çalışmalara ara verilmesi üzerine devreye giren Akhisar Belediyesi cami inşaatına destek oldu. Camiye inşaat malzemesi yardımı yapmalarının yanı sıra belediyenin iş makineleri ile de inşaata yardımcı olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, caminin bir an önce ibadete açılması için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Camide devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Nur Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve aynı zamanda cami müezzini Zeki Döşeme, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2017 ve 2020 yıllarında meydana gelen depremler sebebiyle hasar gören camimizi ruhsatlandırarak yıkımını gerçekleştirdik. Daha sonra da başkanımızın ve ekibinin yardımıyla projelendirerek çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz 1 yıl içerisinde inşaatı tamamlamak. Bizlere katkıda bulunmak isteyen bütün kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz. Belediye Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ederim. Bizleri hiç kırmadı. Talep ettiğimiz her konuda bizlere en güzel şekilde destek oldu. İnşaat için demir desteği ve diğer malzemelerde destek verdi. Şu anda da belediyenin iş makineleri inşaat yapımına yardımcı oluyor. Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Caminin yeniden ibadete açılması için Akhisar Belediyesi olarak destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Depreme dayanıksız olduğu için daha önceden yıkılan Nur Cami'nin inşaatına başlandı. Cami inşaatı için bizden yardım istediklerinde seve seve karşılık verdik, yardımcı olacağımızı belirttik. Şu anda iş makinelerimiz alanda çalışmalarını yürütüyor. İnşaat malzemeleri noktasında da yardımcı oluyoruz. Destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu inşaatın bir an önce tamamlanması için elimizden geleni yapıp halkımızın ibadetine açılması için çalışacağız. Camimizin kısa süre içerisinde tamamlanarak ibadete açılması en büyük dileğimiz. Göreve geldiğimiz günden beri temel amacımız, hiçbir ayrım yapmadan halkımıza hizmet etmek oldu. Siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun her görüşten vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Akhisar için yapılacak her hizmete bir omuz vermek istiyoruz. Bugün de bu amaçla buradayız. Eğer vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçları noktasında bizden bir talepleri varsa biz buna her zaman olumlu cevap veririz. Camimizin yeniden ibadete açılması için elimizden ne geliyorsa yardımcı olacağız. Bu camimizin inşaatı imece usulü ile yardımlarla yapılan bir cami. Yardım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız iletişime geçebilir. Cami inşaatında emeği geçen tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akhisar Belediyesinden depremde zarar gören camiye destek

Besim Dutlulu, Akhisar, Manisa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akhisar Belediyesinden depremde zarar gören camiye destek - Son Dakika

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