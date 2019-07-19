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Akhisar Belediyesinden engelliler için yeni proje

16 dakika önce

Akhisar Belediyesi tarafından engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar kapsamında engelli bireylere akülü araç temin edildi.

Akhisar Belediyesinden engelliler için yeni proje, System.String[]
Akhisar Belediyesi tarafından engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar kapsamında engelli bireylere akülü araç temin edildi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, göreve geldiği kısa süre içerisinde engelli bireylere yönelik başlattığı başarılı projelerine bir yenisini daha ekledi. Akhisar'ın çeşitli mahallelerinde yer alan engelli bireylerin akülü araç ihtiyacı Başkan Besim Dutlulu tarafından giderildi. Akhisar Belediyesi Engelliler Komisyonu ve Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Müdürlüğü, Belediye Başkanı Besim Dutlulu önderliğinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önceki senelerde atıl vaziyette bekleyen engelli araçlarını, geri dönüşüme vererek yeni araçlar elde eden Akhisar Belediyesi Engelliler Komisyonu, bu araçların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağladı. Engellileri evinde ziyaret eden Başkan Dutlulu, "Engelli kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmek ve onların mutlu olduğu bir Akhisar için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Güçlü, sosyal ve medeni bir toplum için dezavantajlı gruplara, engelli yurttaşlara, çocuklara ve kadınlara çok daha farklı davranmak zorunda olduklarını belirten Başkan Dutlulu, "Göreve geldiğim ilk günden beri israfın karşısında olacağımızın altını kalın çizgilerle çizdik. Ama dezavantajlı gruplara, başta engelli yurttaşlarımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza çok daha farklı davranmak zorundayız. Onlara karşı pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Tasarruf tedbirleri kapsamında, Akhisar Belediyesi Engelliler Komisyonu'muzun girişimleri sonucun atıl vaziyette olan engelli araçları, geri dönüşümle değerlendirildi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Onlara yardımcı olabildiysek ne mutlu. Akhisar'da engelleri sevgi ile aşacağız" diye konuştu.

Akhisar Belediyesi tarafından ilk kez engelli bireylere yönelik bir sosyal tesis açacaklarını ve tamamen belediye işletmesi altında tüm engellilere hizmet vereceğini müjdeleyen Başkan Dutlulu, bu projenin de detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını ifade etti. Derman belediyeciliği anlayışıyla engelli bireylerin hayatını daha da kolaylaştırmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Dutlulu, engelli bireylerin sorunlarının çözümü noktasında Akhisarlıların daha duyarlı olmaları gerektiğini ve bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - MANİSA
Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:57 Kaynak: İHA
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