Akhisar Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun direktifleriyle eğitim alanında da hizmetlerine devam ediyor. Akhisar'da yaşayan yaklaşık 3 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye 100 liralık kırtasiye çeki hediye edeceklerini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, geleceğimizi aydınlatacak gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"HEM GENÇLER FAYDALANACAK HEM DE ESNAF KAZANACAK"

Pandemi döneminin ardından 6 Eylül 2021'de eğitime başlayacak öğrencilerin kırtasiye masraflarına destek olacaklarını dile getiren Başkan Dutlulu,"Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye malzemelerini biz karşılayacağız.6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim döneminde Akhisar'ımızda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, içerisinde 100 TL bulunan kırtasiye çekleri hediye edeceğiz. Bu kartlar, sadece Akhisar'daki kırtasiyelerde geçerli olacak; böylece pandemi sebebiyle işleri yavaşlayan esnafımız da faydalanacak. Başvurular belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak. Geleceğimizin aydınlık gençlerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar, öğrenci belgesi ve öğrencinin velisi ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat ettiği taktirde kırtasiye çekinden faydalanabilecek. Başvurular, 26 Ağustos Perşembe gününden itibaren yapılabilecek.Kırtasiye çekleri sadece Akhisar'daki kırtasiyelerde geçerli olacak.