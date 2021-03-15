Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği - Son Dakika

Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği

15.03.2021 16:13
Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs vakalarının tespit edilmesi sebebiyle karantinaya alınan Gökçeahmet Mahallesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladıkları yardım paketlerini teslim etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs vakalarının tespit edilmesi sebebiyle karantinaya alınan Gökçeahmet Mahallesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladıkları yardım paketlerini teslim etti.

Akhisar'ın Gökçeahmet Mahallesinde yaşayan vatandaşların korona virüs salgını sebebiyle karantinaya alınması üzerine harekete geçen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, karantinadaki halkın ihtiyaçlarını gidermek için hazırladıkları yardım paketlerini Gökçeahmet Muhtarlığına teslim etti. Vatandaşların ihtiyaçları noktasında Akhisar Belediyesi ekiplerinin 7/24 hazır beklediğini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, salgının hala sona ermediğini hatırlatarak, vatandaşların kısıtlamalara ve sağlık tedbirlerine özenle uymaları gerektiğinin altını çizdi.

İyi günde, kötü günde her zaman Akhisar halkının yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs vakaları sebebiyle karantinaya alınan Gökçeahmet Mahallemizi ziyaret ederek, mahalle halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve ihtiyaçları noktasında yardımcı olduk. Karantinadaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırladığımız yardım paketlerini Gökçeahmet Muhtarlığımıza teslim ettik. Salgınla mücadelede hepimize görev düşüyor. Sağlıklı ve aydınlık günlere kavuşmak istiyorsak kısıtlamalara ve sağlık tedbirlerine özenle uymamız gerekiyor. Mahalle halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan salgın sürecinde temizlik çalışmalarını en üst seviyede tutan Akhisar Belediyesi ekipleri, karantinada bulunan Gökçeahmet Mahallesini de dezenfekte ederek, tüm sokaklarını steril hale getirdi. - MANİSA

Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği
Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği
Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği
Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği
Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği
Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği

Besim Dutlulu, Koronavirüs, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesinden karantinadaki mahalleye yardım paketi desteği - Son Dakika


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