Akhisar Belediyesinden yol yapımında büyük atak

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda yol yapım çalışmalarına son sürat devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, sorumluluk sahaları içerisindeki güzergahlarda asfalt, sathi kaplama ve yol onarımlarını gerçekleştiriyor.



Nisan ayından beri aralıksız süren çalışmalar kapsamında 88 bin 500 metrekarelik asfalt kaplama çalışması yaptıklarının bilgisini veren Belediye Başkanı Başkan Dutlulu, 5 ayda yaptıkları asfalt çalışmalarının, Akhisar'ın son 5 yılda yaptığı asfalt çalışmasından daha fazla olduğunu ifade ederek, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş görmezden gelinmiş bölgelerde yol ihtiyaçlarını analiz ettik ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yollarımızı daha hızlı bitmesi için, iş makineleri kiralayarak çalışmalarımıza başladık. En çok ihtiyacı olan bölgelerden başlamak üzere, bozuk yol sorunlarını ortadan kaldırmak için canla başla çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir mücadele içerisinde. Kaldırım sorununa da değinerek toplamda 1750 metrekare kaldırım ve yol imalatı gerçekleştirdik. Bazı bölgelerimizin mağdur olmamaları amacıyla geçici çözüm yolları ortaya koysak da ilerleyen zamanda kalıcı çözümler için daha çok çalışacağız" dedi.



5 ayda 5 yıllık asfalt çalışması yapıldı



Özellikle ağır kış koşullarının yaşandığı bölgelerdeki arazi yollarının bakım onarımının kış mevsimi gelmeden yapıldığına değinen Başkan Dutlulu, 5 ayda yaptıkları asfalt çalışma oranlarının Akhisar'ın son 5 yılda yaptığı asfalt çalışmasından fazla olduğunu açıkladı. Teknik bilgilerden bahseden Başkan Dutlulu, "Kentimizde trafiği olumsuz etkileyen ve acil müdahale edilmesi gereken birçok bozuk yol tarafımızca düzeltilmiştir. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce belirlenen güzergah doğrultusunda asfaltlama çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. 5 ay süre içerisinde yaptığımız asfalt çalışması, son 5 yılda yapılan asfalt kaplama oranından daha fazladır. Bu kapsamda 88 bin 500 metrekarelik alanda toplamda 15 bin ton malzeme kullanarak asfalt kaplama çalışması yaptık. Yaptığımız asfalt çalışmaları vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından oldukça takdir toplamıştır. Bizlere çalışma azmi ve motivasyonu kazandıran da vatandaşlarımızın yaptığı olumlu geri dönüşler ve yorumlardır. Daha güzel bir Akhisar için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bildiğiniz gibi göreve başlayalı daha 5 ay oldu. Keşke elimizde bir sihirli değnek olsa da bütün sorunları hemen çözebilsek. Bu konuda halkımızdan biraz anlayış ve sabır bekliyoruz. Görev süremiz boyunca, şehrimizdeki problemleri çözmek için kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Dutlulu sözünü tuttu



Başkan Dutlulu, "Akhisar'a sözümüz vardı; Akhisar'ın bozuk yol sorununu ortadan kaldıracağız demiştik. 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce sözünü verdiğimiz, Süleymanlı Mahallesi ile Cezaevi arasındaki arızalı yolun bakım ve onarım işlemlerini bugün itibariyle tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda, Süleymanlı Mahallesinin en büyük sorunlarından olan 2 kilometrelik bozuk yolda sathi kaplama işlemiyle sorun ortadan kaldırıldı. Bu daha başlangıç; Akhisarımızda her şey çok daha güzel olacak" dedi. - MANİSA