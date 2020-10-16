Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı'nda 13 kişinin testi pozitif çıktı

TBF 1. Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nda 2 personel ve 11 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TBF 1. Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nda 2 personel ve 11 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 11 oyuncumuz ve 2 kulüp personelimizin Covid-19 testleri maalesef pozitif çıkmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verdi. Akhisar ekibi, ligin ilk haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'da Düzce Basketbol'a konuk olacak. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı ise Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vereceği karar sonrası belli olacak. - MANİSA

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