Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi

Akhisar Belediyespor
Kulübünün olağan genel kurulunda Hüseyin Eryüksel
tekrar başkanlığa seçildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongreye başkan Hüseyin Eryüksel'in tek listeyle katıldığı bildirildi.
Tekrar başkanlığa seçilen Hüseyin Eryüksel'in listesinde Fatih Karabulut
, Mutlu Özdemir
, Harun Eryüksel, Ufuk Merde, Ali Kuloğlu, İbrahim Evren Acar
, Zekeriya Güneş
, Eyyüp Sürücü, Şerafettin İşçi
ve İbrahim Kaya
yer aldı.
Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşmüştü.