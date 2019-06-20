Son Dakika Haberleri: Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi
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Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi

1 saat önce

Akhisar Belediyespor Kulübünün olağan genel kurulunda Hüseyin Eryüksel tekrar başkanlığa seçildi.

Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi, System.String[]
Akhisar Belediyespor Kulübünün olağan genel kurulunda Hüseyin Eryüksel tekrar başkanlığa seçildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongreye başkan Hüseyin Eryüksel'in tek listeyle katıldığı bildirildi.
Tekrar başkanlığa seçilen Hüseyin Eryüksel'in listesinde Fatih Karabulut, Mutlu Özdemir, Harun Eryüksel, Ufuk Merde, Ali Kuloğlu, İbrahim Evren Acar, Zekeriya Güneş, Eyyüp Sürücü, Şerafettin İşçi ve İbrahim Kaya yer aldı.
Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Akhisar Belediyespor, Hüseyin Eryüksel, Spor
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