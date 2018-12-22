Son Dakika Haberleri: Akhisar Belediyespor, Evinde Banvit Kırmızı'ya Mağlup Oldu

Akhisar Belediyespor, Evinde Banvit Kırmızı'ya Mağlup Oldu

1 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Banvit Kırmızı'ya 77-80 kaybetti.

Akhisar Belediyespor, Evinde Banvit Kırmızı'ya Mağlup Oldu, System.String[]
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Banvit Kırmızı'ya 77-80 kaybetti.

Ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor, ilk periyodu 2 sayı farkla 16-14 önde kapatırken, ikinci periyotta ise konuk ekip üstünlüğünü ele aldı ve devre arasına 36-34 önde girdi. Üçüncü priyotta konuk ekibin 24-21 üstünlüğü ile geçilirken, son periyot öncesi skor tabelası 60-55 oldu. Son periyodu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Banvit Kırmızı 77-80 üstün ayrıla taraf oldu.

Ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor'da 20'şer sayı ile Tufan ve Curtis en skorer oyuncu olurken, Banvit Kırmızı da ise 25 sayı ile Devoe Joseph ön plana çıktı.

Karşılaşmanın son saniyelerinde Akhisar Belediyespor Başantrenörü Ali Uruk, hakem tarafından oyun dışına gönderildi.

Akhisar Belediyespor, ligin 11 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 5 beraberlikle 17 puan topladı. Ligin son sırasında bulunan Banvit Kırmızı ise ikinci galibiyetini Akhisar'dan alarak puanını 12'ye çıkardı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:24 Kaynak: İHA

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