Akhisar CHP'den, İmamoğlu'nun bağış kampanyasına destek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ve 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları için başlatılan bağış kampanyasına desteğe Akhisar CHP İlçe Teşkilatı da katıldı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:43 Kaynak: İHA
(YSK) tarafından İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ve 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından Ekrem İmamoğlu
'nun çalışmaları için başlatılan bağış kampanyasına desteğe Akhisar CHP
İlçe Teşkilatı da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Manisa Milletvekili
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu
, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, yönetim kurulu üyeleri ve partililer Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi üzerindeki banka önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Banka önünde toplananlar daha sonra şubeye girerek, tek tek bağış yaptı. Bağış öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bugün Akhisar'da Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına destek vermek için toplandık. Bizler de Akhisarlı yurttaşlar olarak İmamoğlu'na yardım etmek için buradayız" dedi. - MANİSA
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