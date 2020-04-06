Akhisar'da 15 kişiye ceza - Son Dakika

Akhisar'da 15 kişiye ceza

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 15 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 15 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Akhisar ilçesinde koronavirüs (covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı 2 kişi ile 65 yaş üstü 1 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden, 12 kişiye de sosyal mesafeyi ihlal etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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