Akhisar'da 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar'da 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Akhisar'da 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Akhisar Belediyesi, çiftçilere destek vermek ve tarım arazilerinin daha verimli değerlendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanını ücretsiz olarak dağıttı.

Akhisar'da 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanı dağıtıldı, System.String[]

Akhisar Belediyesi, çiftçilere destek vermek ve tarım arazilerinin daha verimli değerlendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında 16 çiftçiye, bin 200 kiraz fidanını ücretsiz olarak dağıttı.

Dağdere, Yeğenoba ve Çıtak mahallerinde kiraz yetiştirmek için fidan talebinde bulunan çiftçiler, fidanları teslim aldı.

Bu proje ile tarımsal kalkınmayı hedeflediklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımız çok verimli tarım arazilerine sahip. Umarım kiraz fidanlarından da kısa sürede verim alarak şehrimize ekonomik gelir sağlarız. Hedefimiz rekolte olarak belirli bir büyüklüğe ulaşıp, zeytinde olduğu gibi kirazda da pazar oluşturmak ve tarım üreticilerimize destek olmak." şeklinde konuştu.

Dağdere, Akhisar, Çıtak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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