Son Dakika Haberleri: Akhisar'da 2 ayda 34 mahallenin arazi yolları yapıldı
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Akhisar'da 2 ayda 34 mahallenin arazi yolları yapıldı

10 dakika önce

Akhisar Belediyesi tarafından 2 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında 34 mahallenin arazi yollarına bakım yapıldı.

Akhisar'da 2 ayda 34 mahallenin arazi yolları yapıldı, System.String[]
Akhisar Belediyesi tarafından 2 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında 34 mahallenin arazi yollarına bakım yapıldı.

Akhisar'da çiftçilerin arazisine kolaylıkla ulaşması için harekete geçen Akhisar Belediyesi, açtığı arazi yollarıyla çiftçinin üretimine doğrudan etki ediyor. Üretimi arttırmaya yönelik başlatılan yol açma çalışmaları kapsamında 34 mahallede bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. 2 aydır aralıksız süren çalışmalar kapsamında ayrıca 2 adet daha greyder iş makinesi kiralanarak araç filosu 4'e yükseltildi.

Program dahilinde, arazi yolların yapım ve düzenleme çalışmalarının, hava şartları elverdiği sürece devam edeceğine vurgu yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kırsal mahallelerimizde tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek için durmadan çalışıyoruz. Özellikle çiftçilerimizin, arazilerine ulaşabilmeleri adına, arazi yollarının yapımı büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki vatandaşlarımızın daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Öte yandan bakım ve onarımı yapılacak tüm arazi yollarının tamamlanması bekleniyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
Akhisar, Güncel
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