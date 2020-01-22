Akhisar'da 5,4 büyüklüğündeki deprem - Son Dakika
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Akhisar'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

6 saat önce

Akhisar'da panik yaşayan bazı vatandaşlar çadır kurup ateş yakarak geceyi dışarda geçirmeye karar verdiManisa Valiliğinden deprem açıklamasıManisa Valiliği, Akhisar ilçesinde meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.

Akhisar'da panik yaşayan bazı vatandaşlar çadır kurup ateş yakarak geceyi dışarda geçirmeye karar verdi

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 22.22'de merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Akhisar'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:45 Kaynak: AA
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