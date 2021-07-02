Akhisar'da atık jiletler geri dönüşüm için toplanıyor - Son Dakika

Bu sayede, çöpe atılan atık jiletler hem geri dönüşüme kazandırılacak hem de çöpleri temizleyen temizlik işçileri ile çöplerden beslenen sokak hayvanları bu atıklardan zarar görmesini engellenecek.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda gerçekleşen proje kapsamında kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöp toplayıcılarına zarar vermemesi için geri dönüşüm kampanyası başlatıldığını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görevlisi Özgür Polat, " Akhisar'ımızda atık oluşumun önlemek için hayata geçirdiğimiz geri dönüşüm çalışmalarına bu kez de atık jilet toplama kutuları ile devam ediyoruz. Akhisar Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları berberlerimize atık jilet toplama kutusu dağıtıyoruz. Buradaki amacımız hem atık jiletleri geri dönüşüme kazandırmak hem de çöp kovalarına atılan jiletlerin temizlik işçilerimize veya buradan beslenen sokak hayvanlarına zarar vermesini engellemektir. Bu kutularımızı tüm berberlerimize dağıttık ve düzenli aralıklarla bu atık kutularını toplayarak atık jiletleri geri dönüşüme kazandıracağız" dedi.