Akhisar'da avcıların vurduğu yaralı leylek bir daha uçamayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisar'da avcıların vurduğu yaralı leylek bir daha uçamayacak

25.03.2022 19:15
Akhisar'da avcıların vurduğu yaralı leylek bir daha uçamayacak

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki çiftçi bahçesinde, avcılar tarafından kanadından vurularak yaralanan bir leylek buldu.

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki çiftçi bahçesinde, avcılar tarafından kanadından vurularak yaralanan bir leylek buldu. Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda götürülen ve gerekli tedavisi yapılan leyleğin bir daha uçamayacağı, bu nedenle de korumaya alındığı belirtildi.

Akhisar'da, dün sabah bahçesindeki zeytin ağaçlarını budayan bir çiftçi; bulduğu yaralı leyleği Akhisar Belediyesi'ne götürüp, teslim etti. Sol kanadından avcılar tarafından vurulduğu belirlenen leylek, Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edildi. Ancak parçalandığı belirlenen kanadı nedeniyle bir daha uçması mümkün olmayan leylek koruma altına alındı.Yaralı leyleğin bundan sonra Doğal Yaşam Parkı'nın baş misafiri olarak kalacağını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Baharın gelişiyle birlikte göç güzergahında şehrimize uğrayan leyleklerden biri, insafsızlar tarafından silahla vurulmuş ve maalesef kanadına aldığı darbe sebebiyle bir daha uçamayacak. Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'mızda görevli veterinerimiz leyleğimizin ilk tedavilerini yaptı. Bundan sonra tüm bakımlarını da yapacağız. Lütfen canlılara karşı merhametli olun" dedi.


Akhisar'da avcıların vurduğu yaralı leylek bir daha uçamayacak
YORUMLAR
500
Son dakika... Manisa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Son dakika... Manisa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Sosyete Onları Konuşuyor! Aşk Karesi Ortaya Çıktı Sosyete Onları Konuşuyor! Aşk Karesi Ortaya Çıktı

Akhisar, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akhisar'da avcıların vurduğu yaralı leylek bir daha uçamayacak - Son Dakika


Son Dakika
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 19:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Akhisar'da avcıların vurduğu yaralı leylek bir daha uçamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement