Akhisar'da avcıların vurduğu yaralı leylek bir daha uçamayacak - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki çiftçi bahçesinde, avcılar tarafından kanadından vurularak yaralanan bir leylek buldu. Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda götürülen ve gerekli tedavisi yapılan leyleğin bir daha uçamayacağı, bu nedenle de korumaya alındığı belirtildi.

Akhisar'da, dün sabah bahçesindeki zeytin ağaçlarını budayan bir çiftçi; bulduğu yaralı leyleği Akhisar Belediyesi'ne götürüp, teslim etti. Sol kanadından avcılar tarafından vurulduğu belirlenen leylek, Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edildi. Ancak parçalandığı belirlenen kanadı nedeniyle bir daha uçması mümkün olmayan leylek koruma altına alındı.Yaralı leyleğin bundan sonra Doğal Yaşam Parkı'nın baş misafiri olarak kalacağını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Baharın gelişiyle birlikte göç güzergahında şehrimize uğrayan leyleklerden biri, insafsızlar tarafından silahla vurulmuş ve maalesef kanadına aldığı darbe sebebiyle bir daha uçamayacak. Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'mızda görevli veterinerimiz leyleğimizin ilk tedavilerini yaptı. Bundan sonra tüm bakımlarını da yapacağız. Lütfen canlılara karşı merhametli olun" dedi.