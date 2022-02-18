Akhisar'da azılı hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralık ve ocak aylarında artan hırsızlık olayları sonrası çalışmalarını sıklaştıran jandarma ekipleri, 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Hamidiye Mahallesinde 11 Aralık tarihinde MASKİ'ye ait su deposundan 1 adet güneş paneli, 1 adet 12 watt akü, 1 adet klor dozaj pompası, 1 adet solar akü regülatörünün ve sinyal sistem kartının çalınması olayının ardından Dayıoğlu, Hamidiye ve Eroğlu Mahallelerinde aralık ve ocak ayları içinde 7 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan geniş çaplı araştırma ve inceleme neticesinde 7 ayrı hırsızlık olayının B.Ö., M.E.B. ve M.Ö. tarafından gerçekleştirildiği, hırsızlık malları ile Çamönü Mahallesinde kendilerine çiftlik kurdukları tespit edildi. Çalınan eşyaları burada sakladıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde ve çiftliklerinde yapılan aramada yedi ayrı evden çalınan malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler M.E.B. ve M.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Cezaevine teslim edildi. - MANİSA