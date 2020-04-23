Akhisar'da başından vurulan kişi öldü - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, meydanda başından silahla vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe sakinlerinden Cevdet Çiçek (26), Milli Egemenlik Meydanı'nda henüz bilinmeyen nedenle M.Ö'nün (21) silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Çiçek, yere yığılırken zanlı M.Ö. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşların çağrısıyla gelen sağlık ekipleri, Cevdet Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde 10 adet boş kovan bulan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.