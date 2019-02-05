Akhisar'da Başkan Ergün'e Sevgi Seli

Çarşı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Ergün vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Başkan Ergün'e Cumhur İttifakı AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 17 ilçedeki çalışmalarını yerinde inceleyen ve vatandaşların nabzını tutan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar'a ziyarette bulundu. Tahir Ün Caddesi'nde esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Ergün'e, Cumhur İttifakı AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP ve AK Parti Kadın Kolları ile Gençlik Kolları üyelerinin yanı sıra partililer de eşlik etti.

Yaşanılabilir Bir Kent

Başkan Ergün, altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılan Tahir Ün Caddesi boyunca yürüyerek esnafa hayırlı işler diledi ve vatandaşlar ile sohbet etti. Başkan Ergün'e vatandaşlar çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hizmetlerin Akhisar ilçesinin çehresini değiştirdiğini belirten Başkan Ergün, "Akhisar yaşanılabilir bir kent oldu. En güzel hizmetleri ilçemize kazandırma gayretinde olduk" dedi. İstek ve talepleri de dinleyen Başkan Ergün, çocuklara da özel ilgi gösterdi. Başkan Ergün kadınlara fular, çocuklara futbol topu dağıttı. Başkan Ergün ilçede vatandaşlarla samimi bir gün geçirdi.