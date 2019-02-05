Akhisar'da Başkan Ergün'e Sevgi Seli
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını yerinde incelemek üzere Akhisar'ı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Tahir Ün Caddesi'nde incelemelerde bulundu.
Çarşı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Ergün vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Başkan Ergün'e Cumhur İttifakı AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel de eşlik etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 17 ilçedeki çalışmalarını yerinde inceleyen ve vatandaşların nabzını tutan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar'a ziyarette bulundu. Tahir Ün Caddesi'nde esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Ergün'e, Cumhur İttifakı AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP ve AK Parti Kadın Kolları ile Gençlik Kolları üyelerinin yanı sıra partililer de eşlik etti.
Yaşanılabilir Bir Kent
Başkan Ergün, altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılan Tahir Ün Caddesi boyunca yürüyerek esnafa hayırlı işler diledi ve vatandaşlar ile sohbet etti. Başkan Ergün'e vatandaşlar çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hizmetlerin Akhisar ilçesinin çehresini değiştirdiğini belirten Başkan Ergün, "Akhisar yaşanılabilir bir kent oldu. En güzel hizmetleri ilçemize kazandırma gayretinde olduk" dedi. İstek ve talepleri de dinleyen Başkan Ergün, çocuklara da özel ilgi gösterdi. Başkan Ergün kadınlara fular, çocuklara futbol topu dağıttı. Başkan Ergün ilçede vatandaşlarla samimi bir gün geçirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:42 Kaynak: Bültenler
Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak
İYİ Parti'den İstifa Eden Tamer Akkal, AK Parti'ye Geçiyor
Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti