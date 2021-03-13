Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda temaslı kişinin bulunması gerekçesiyle karantinaya alındı.

Akhisar'ın Gökçeahmet Mahallesi, görülen koronavirüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Akhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Gökçeahmet mahallesinde vatandaşlarda Covid-19 test pozitifliğinin ve temaslı sayısının artması nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla Ekte yer alan karantina uygulama şartnamesi çerçevesinde 12.03.2021 tarih ve saat 17: 00'dan itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir."Öte yandan, mahalledeki Gökçeahmet Ortaokulu ile Şehit Fevzi Kıral İlköğretim Okulunda 10 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.