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Akhisar'da boru hırsızları yakalandı - Son Dakika

Akhisar'da boru hırsızları yakalandı

13.02.2022 12:26
Akhisar'da boru hırsızları yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bağ evinden çok sayıda demir boru ve galvaniz kaplı saç çalan hırsızlar jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bağ evinden çok sayıda demir boru ve galvaniz kaplı saç çalan hırsızlar jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S.E. (37) isimli şahsın bağ evinden 4 adet kırmızı renkli demir boru, 4 adet çelik kontsrüksiyon makas, 15 adet galvaniz kaplı saç ve 20 adet pimaş sulama borusu çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada şüphelilerin K.A. (38) ve E.A. (31) olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, hırsızlık malzemeleri de bulunarak sahibine teslim edildi. Olay sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheli E.A. tutuklanarak Süleymanlı T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilirken, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Akhisar'da boru hırsızları yakalandı

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Hırsızlık, Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akhisar'da boru hırsızları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akhisar'da boru hırsızları yakalandı - Son Dakika
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