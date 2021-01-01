Akhisar'da büyük ikramiye çıkan bileti satan bayi: "İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır" - Son Dakika

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı bileti satan bayi Süleyman Gezer, bileti sattığı kişiyi hatırlamadığını, ihtiyaç sahibi birine çıktığını umut ettiğini belirtti.

Dün akşam yapılan çekiliş sonucu büyük ikramiyenin isabet ettiği "9884757" numaralı çeyrek biletin Akhisar'da satıldığının açıklanması ilçede en önemli gündem maddesi oldu. İlçe sakinleri, "şanslı milyoner"i ararken biletin satıldığı bayi de belli oldu. Biletin, Balıkesir- Manisa kara yolu kenarında bulunan Milli Piyango Bayisi Gar Büfe'nin sahibi, evli ve bir çocuk babası Süleyman Gezer (37) tarafından satıldığı belirlendi.

İkramiye çıkan bileti satan Süleyman Gezer, AA muhabirine 12 senedir büfe işlettiğini, 7 yıldır da Milli Piyango bayiliği yaptığını söyledi. Büyük ikramiyenin çıktığı bileti sattığının farkında olmadığını, bileti kimin aldığını hatırlamadığını ifade eden Gezer, şöyle konuştu:

"Akhisar'a çıktığını televizyondan öğrendim. Sabahleyin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aradılar, tebrik ettiler. Benim sattığımı bu şekilde öğrendim. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Böyle bir ihtiyaç sahibine çıktıysa çok mutlu olurum, hayırlı olsun."