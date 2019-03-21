Akhisar'da Cengiz Ergün ve Hüseyin Eryüksel Rüzgarı

Atlı birlikleri ile Cumhurun adaylarını karşılayan mahalle halkı, alkışlar ve konfetiler eşliğinde ağırladı.

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimleri dolayısıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Ak Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Ergün ve Eryüksel'e ziyaretlerinde MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Akhisar Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın, Ülkü Ocakları, Ak Parti Gençlik Kolları, kadın kolları teşkilatları, meclis üyesi adayları eşlik etti.

Atlı Birliklerle Mahalleye Girdiler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Ak Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel, STK temsilcileri ile yemekli toplantıda buluşmasının ardından Cumhuriyet Mahallesini ziyaret etti. Mahalleye yaklaşık 1 kilometre kala Cumhur İttifakı'nın adaylarını atlı birlikler karşıladı. Başkan Ergün için besteledikleri marşı söyleyen atlılar, daha sonra seçim otobüsü önünde yol alarak Cumhur İttifakının adaylarını mahalleye ulaştırdı.

Konfeti ve Meşalelerle Gece Aydınlandı

Cumhur İttifakı Adayları Başkan Ergün ve Eryüksel, Cumhuriyet Mahallesi Havuzlu Kahve önüne geldiğinde ise büyük bir coşku ve sevgi seliyle karşılandı. Bozkurt ve Rabia selamı ile başkan adaylarını karşılayan mahalle halkı, meşale ve konfetilerle, adeta geceyi aydınlattı.

Havuzlu Kahve'de Başkanlara Çiçek Verildi

Seçim otobüsünden indikten sonra oluşturulan koridorda halkı selamlayan Başkan Ergün ve Eryüksel'e havuzlu kahvede çiçek takdimi yapıldı. Tek tek vatandaşların elini sıkan ve hayır duasını alan Cumhur İttifakının adayları, daha sonra seçim otobüsüne çıkarak, kendilerini gecenin ilerleyen saatlerine rağmen büyük bir sevgi ve heyecanla karşılayan vatandaşlara seslendi.

Eryüksel, 'Sorunları Birlikte Çözeceğiz'

Cumhuriyet Mahallesi'nde ilk olarak halka Cumhur İttifakı Ak Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel, seslendi. Selamlama yaparak konuşmasına başlayan Eryüksel, Cumhur İttifakı'nın gücü ile Akhisar'daki sorunları çözeceklerini, bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi. Eryüksel, "15 Temmuz'da iki liderin kurduğu Cumhur İttifakı, bu seçimde de inşallah bereketini gösterecektir. Bu seçimleri de alıp, önümüzdeki 4 yıla bakacağız, çünkü bir daha seçim yok. 3'ncü dönemine dolduran başkanımızın yerine şahsım aday gösterildi. İnşallah Büyükşehir'de Cengiz Başkanımız, Akhisar'da şahsım bu seçimden galip gelerek, Ankara'da elimizi güçlü tutacağız. Birlikte seçilelim, oyumuzu yüksek tutalım. Akhisar'ın bugüne kadar çözülmeyen sorunlarını, Cengiz Başkanımla birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

'Büyük Başkan' Sloganları Akhisar'a Duyuldu

Eryüksel'in konuşmasının ardından Başkan Ergün, konuşmasını yapmak üzere davet edildi. Alkış ve coşkunun yükseldiği o anlarda Cumhuriyet Mahallesi 'Büyük Başkan' sloganları ile inledi. Başkan Ergün, "Çok değerli Akhisarlı hemşerilerim, Cumhuriyet Mahallesi'nin sevgili dostları, sandığı patlatmış burası şimdiden. Yörükler diyarında olmak benim için büyük bir mutluluk. Sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum, hepinizden Allah razı olsun" dedi

Çevreci Yatırımlar Ön Plana Çıktı

2009 ve 2014 mahalli idareler seçimlerinde muhalefetin belediye başkanı olarak görev yaptığını buna rağmen yılmadan yıkılmadan çabaladığını ve hizmetlerini eşit bir şekilde tüm şehre götürmek için uğraştığını belirten Başkan Ergün, "Yılmadık, çalıştık, çabaladık, hesap verebilir olduk. Vatandaşlarımıza hizmetlerimiz en hızlı şekilde fazlasıyla ulaştırmanın çabasında olduk. Muhalefetiz diye yılmadık. 2009'da da 2014'de de muhalefetin belediye başkanı olarak görevimi yapmaya çalıştım. Hiçbir ayrım göstermedim. Manisa merkezini yönetirken 57 mahalleye eşit hizmet yapmaya çalıştım. 2014'den bugüne kadar da 101 mahalle ve 154 mahalle kapsamında 200 mahallemizin altyapılarını yaptık. 6 bin kilometre yolun 3 bin 600 kilometresini asfalt yaptık, 360 milyon liralık yatırım yaptık. 6 milyon 600 bin metrekare taş döşemesi yaptık. Ana cadde ve prestij bulvarlarını yaptık. Atıksu Arıtma Tesislerimizi yaparak, işletmeye aldık. İşletilemeyen 13 atıksu arıtma tesisini 200 milyon liranın üzerinde bedelle işletmeye aldık. Neden bu hizmetleri yaptık? Burada ufak çocuklarımız, gençlerimiz var. Çevreyi kirletmeden, daha sağlıklı bir gelecek bırakalım diye bu yatırımları yaptık. Evlatlarımız, daha iyi ürünlerle beslensin, daha temiz bir çevrede büyüsün diye yaptık bu yatırımları. Manisa'da 40 seneden beri yapılamayan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesislerini yaptık, çöpü ortadan kaldırdık. 112 milyon liralık Türkiye'deki en büyük kamu yatırımıyla bu projeyi hayata geçirdik. Akhisar'ın eski çöplüğünde enerji şalt sahasını kuruyoruz. Yani artık Akhisar'da çöpten elektrik üreteceğiz" diye konuştu.

Akhisar'a Yeni Projeler Geliyor

Akhisar'da yol, sokak ve cadde paylaşımlarında sorun yaşanmasına rağmen yine de çalışma yaptıklarını belirten Başkan Ergün, yeni projelerin de müjdesini verdi. "Tahir Ün Caddesi, 1. Nakliye, 2. Nakliye,Ring Yolunu yaptık. Yeni hedeflerimiz var. 15. Cadde ve 151. Caddenin projelerini de hazırladık. Hatırlayın önce bize Akhisar'da hiç cadde verilmedi. Mecliste söyledim, gelin Büyükşehir'in nimetlerinden faydalanın. 6 aylık birliktelik oldu sonra bitti o süreç. Ama nereden nereye geldik. Artık Cumhur İttifakı var, gönül birlikteliği var. Ben her şeyden önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye,beni bu makama layık gördükleri için bir kez teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Konuşma Kartı Uçtu, Başkan Ergün Coştu

Başkan Ergün'ün konuşmasının bu anında ilginç bir enstantane de yaşandı. Seçim otobüsü üzerinde konuşurken, Başkan Ergün'ün konuşma kartı uçtu. Heyecandandır başkanım diye seslenen vatandaşlara yanıt veren Başkan Ergün, "Cengiz Ergün rüzgarı geliyor, Hüseyin Eryüksel rüzgarı geliyor Akhisar'a" dedi. Başkan Ergün'ün bu hitabı alanda bulunan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

152 Milyonluk Yatırım Yaptık, Daha Fazlasını Yapacağız

Başkan Ergün, Akhisar'da geride kalan süreçte 152 milyon liralık yatırımla hayata geçirdikleri hizmet ve yatırımları hatırlattı. Akhisar için daha fazlasını el birliğiyle yapacaklarını belirten Başkan Ergün, "Akhisarlı vatandaşlarımız Hüseyin başkanımla bizlere teveccüh gösterirse, yeni dönemde inşallah, birliktelikle; 3 bakanımız, 7 milletvekilimizin desteği ile bu gönül birlikteliğiyle yapacağız bu hizmetleri.

Başkan Ergün İstedi, Vatandaşlar 31 Mart İçin Söz Verdi

Akhisar'da ototerminal, bölge hali, ring yolu projelerinin hazırlandığını, 3-4 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yapmayı planladıklarını belirten Başkan Ergün, vatandaşlardan 31 Mart tarihi için destek istedi. Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Belediyesi ve Meclis Üyeleri için oy isteyen Başkan Ergün,"Ben yine hatırlatayım,beni üvey kardeşlere teslim etmeyin, benim burada esas kardeşim, Hüseyin kardeşim var. Bu güzel birlikteliği inşallah sizler taçlandıracaksınız" diye konuştu. 31 Mart akşamı için Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ve meclis üyelikleri için söz alan Başkan Ergün, "Allah hepinizden razı olsun, sağ olun var olun" diye konuştu.

Başkan Ergün ve Eryüksel'den Harmandalı

Alkışlar eşliğinde konuşmasını sonlandıran Başkan Ergün, kendileri için hazırlanan harmandalı gösterisini izledi. Coşkulu anların artmasıyla Başkan Ergün ve Eryüksel de seçim otobüsü üzerinde harmandalı oynayarak, ekibe eşlik etti.