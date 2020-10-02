Akhisar'da çifte kupalı kadro dağıldı - Son Dakika

Akhisar'da çifte kupalı kadro dağıldı

TFF 1'inci Lig'de içinde bulunduğu mali ve idari krizler nedeniyle 13 futbolcunun ayrıldığı Akhisarspor'da, 2018'de çifte kupa kazanan kadrodan yalnız 2 isim kaldı.

Akhisar'da çifte kupalı kadro dağıldı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de içinde bulunduğu mali ve idari krizler nedeniyle 13 futbolcunun ayrıldığı Akhisarspor'da, 2018'de çifte kupa kazanan kadrodan yalnız 2 isim kaldı. Manisa'dan çıkan bir ilçe takımı olarak 2012-2019 arasında 7 yıl aralıksız Süper Lig'de yer alan Akhisar, tarihinin en parlak dönemini 2018 senesinde yaşadı. O dönem Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Akigo, 10 Mayıs 2018'de Diyarbakır'daki finalde Fenerbahçe'yi 3-2'yle geçip tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldırdı. Sonraki sezon başında son lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos 2018'de Konya'daki finalde rakip olan yeşil-siyahlılar, rakibini seri penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek Süper Kupa'yı da alıp çifte zafer yaşadı.

Türkiye Kupası başarısıyla 2018-19 sezonunda ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi gruplarda temsil eden Akhisarspor, aynı sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da Galatasaray'la tekrar final oynasa da sezon bitiminde 7 yıl sonra Süper Lig'den düşmenin acısını tattı. Efsane kadrodan Fatih Öztürk, Muğdat, Soner, Bilal, Caner, Olcan, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Seleznyov, Barbosa, Sissoko, Lopes, Serginho gibi isimlerin daha önce ayrıldığı Akhisar'da takım 1'inci Lig'e düşmesine rağmen 1 yıl daha yuvada kalan Aykut, Onur ve Eray da bu transfer döneminde kulüple bağlarını kopardı. Akhisar'ın mevcut kadrosunda çifte kupa kazanan ekipten yalnız 2014'ten bu yana takımda olan kaptan Kadir ve 2015'ten bu yana oynayan kaleci Lukac kaldı.

HASAN ALİ'NİN HASRETİ BİTTİAkhisarspor'da kariyerinin henüz başında üst üste 3 kez çapraz bağlarından sakatlanan Hasan Ali Adıgüzel, 2.5 yıl sonra geçen hafta Balıkesirspor önünde lig maçına çıktı. Akhisar'da altyapıda yetişip 44 kez Genç Milli formayı giyen 20 yaşındaki yıldız adayı Hasan Ali, 2016-17 sezonunda 4 lig, 8 kupa maçında oynadı. 2017-18 sezonunun ilk haftası öncesi çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan orta saha oyuncusu, o sezon ilk hafta ilk 11'de forma giymesi beklenirken son hafta sahalara dönebildi.2018 yazında milli takımda bir kez daha çapraz bağları kopan genç futbolcu iyileşip düz koşulara başlar başlamaz Nisan 2019'da antrenmanda yine aynı kabusu yaşadı. Üçüncü kez ameliyat olduktan sonra geçen sezon ortasında takıma dönüp ligde forma giyemeyen Hasan Ali, 18 Mayıs 2018'de Süper Lig'de oynanan Osmanlıspor randevusundan 2.5 yıl sonra geçen hafta Balıkesir önünde son 7 dakikada forma giydi. Öte yandan Akhisar'ın genç yeteneklerinden Ali Kaan, Ümit Milli Takım'ın İngiltere'yle oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edildi.

Akhisar'da çifte kupalı kadro dağıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Akhisar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisar'da çifte kupalı kadro dağıldı - Son Dakika Spor

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