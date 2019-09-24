Akhisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:46 Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter ile Akhisar ve Bergama'daki orman işletme müdürlüklerinden 10 arazöz müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönüm alan hasar gördü.
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