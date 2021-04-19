Akhisar'da cinayetten aranan 2 şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, geçen yıl mart ayında, Fırat Tosuner'in (33) silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli Ukrayna'da yakalanıp, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 09 Mart 2020 günü Hürriyet Mahallesi, 223 Sokak'taki Denetimli Serbestlik Bürosu önünde meydana geldi. Saat 15.10'da imza için Denetimli Serbestlik Bürosu önüne gelen Fırat Tosuner (33), kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tosuner, tedavi gördüğü Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi A.A. ise geçen yıl İzmir'de yakalanıp, tutuklandı.