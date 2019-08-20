Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Çıvgın'ın güveni tam
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Akhisar'da Çıvgın'ın güveni tam

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Akhisar Belediye Basketbol'un başına geçen antrenör Özhan Çıvgın, transferde iyi bir ekip kurduklarını söyledi.

Akhisar'da Çıvgın'ın güveni tam, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Akhisar Belediye Basketbol'un başına geçen antrenör Özhan Çıvgın, transferde iyi bir ekip kurduklarını söyledi.
Gelecek sezonki kadronun iskeletini kurduklarını ancak bu yıl da iddialı ekipler arasında yer alacaklarını belirten Çıvgın, "Asıl hedefimiz gelecek yıl şampiyonluğa oynamak ama bu sezon için de şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu söylerken de kulüp organizasyonuna, teknik heyete ve oyunculara güveniyorum. Bunlardan da daha önemlisi taraftardan çok güç alacağımızı görüyorum. Yönetimin heyecanı daha şimdiden taraftarlara da yansıdı" dedi.



- Akhisar
basketbol, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:43 Kaynak: DHA
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