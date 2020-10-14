Akhisar'da damla sulama tesisi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, işletilen sulama tesislerine bir yenisini daha eklemek için çalışmalara başladı.

Açık ihale usulü ile ihalesi yapılan 'Akhisar Başlamış Mahallesi Tarımsal Damla Sulama Tesisi Tamamlama ve ENH Hattı İşi' için müteahhit firmaya yer teslimi yapılmış olup, çalışma hızla devam ediyor. Bu kapsamda Damla Sulama Tesisinin enerji nakil hattı için yer altı kablo serim işlemleri tamamlandı. Tarımsal Sulama Tesisi için 300 tonluk bir tarımsal sulama deposu ve su alma yapısı için de çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Milli ekonominin gelişimi için tarımsal üretim oldukça önem arz ediyor. Tarımsal devamlılığının sağlanması için kurumumuzun elinde bulundurduğu imkanlar dahilinde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmek için üreticilerimizin yanında bulunarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Yapım çalışmaları devam eden bu yeni tesisimizi bir an önce tamamlayarak çiftçilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. - MANİSA