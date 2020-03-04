Akhisar'da 'Depremle yaşamak' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nce Akhisar ilçesinde 'Depremle yaşamak' konulu konferans düzenlendi.



Akhisar Parkiçi Kültür Salonunda düzenlenen konferansa Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Polat, AFAD Deprem Dairesi Grup Başkanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Meltem Türkoğlu, AFAD Başkanlık İnşaat Mühendisi Teoman Selçuk Köksal ve psikolog Fatih Akalın'ın konuşmacı olarak katıldığı programın açılış konuşmasını Manisa AFAD İl Müdürü Güray Karakaya yaptı.



Konuşmacılar tarafından, depremin engellenemeyeceği fakat etkilerinin azaltılabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca deprem sonrası ortaya çıkan bilgi kirliliği ve gerçek manada yapılması gerekenler, deprem sonrası gelişen psikolojik ve sosyolojik etkiler konusunda bilgilendirmeler yapıldı.



Yoğun ilgi gören konferans Akhisar İlçe Kaymakamı Sabit Kaya'nın, konuşmacılara plaket takdimi ile son buldu. - MANİSA