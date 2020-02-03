Akhisar'da depremzede çocuklara psikolojik destek - Son Dakika
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Akhisar'da depremzede çocuklara psikolojik destek

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 22 Ocak günü 5.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 3 ve 4'ün üzerinde olmak üzere 2 bin 271 artçı deprem meydana geldi.

Akhisar'da depremzede çocuklara psikolojik destek, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 22 Ocak günü 5.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 3 ve 4'ün üzerinde olmak üzere 2 bin 271 artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından artçıların da korku yaşattığı bölgede özellikle çocuklara yönelik psikolojik destek sağlanıyor.


Akhisar Kaymakamlığı tarafından sosyal çalışmacı ve psikolog deprem bölgesi Selçikli Mahallesinde yaşayan çocuklara psikolojik destek veriliyor. Deprem sırasında duygusal tepki yaşayan çocuklara yönelik psikolojik destek sağlanırken, depremin paniğinin nasıl atlatılabileceği konusunda bilgiler veriliyor. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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