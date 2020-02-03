Akhisar'da depremzede çocuklara psikolojik destek - Son Dakika

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Akhisar'da depremzede çocuklara psikolojik destek
6 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 22 Ocak günü 5.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 3 ve 4'ün üzerinde olmak üzere 2 bin 271 artçı deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesi merkezli 22 Ocak günü 5.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 3 ve 4'ün üzerinde olmak üzere 2 bin 271 artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından artçıların da korku yaşattığı bölgede özellikle çocuklara yönelik psikolojik destek sağlanıyor.
Akhisar Kaymakamlığı tarafından sosyal çalışmacı ve psikolog deprem bölgesi Selçikli Mahallesinde yaşayan çocuklara psikolojik destek veriliyor. Deprem sırasında duygusal tepki yaşayan çocuklara yönelik psikolojik destek sağlanırken, depremin paniğinin nasıl atlatılabileceği konusunda bilgiler veriliyor. - MANİSA
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