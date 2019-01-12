Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Dere Taştı; İstanbul-İzmir Yolu Su Altında Kaldı (2)

Akhisar'da Dere Taştı; İstanbul-İzmir Yolu Su Altında Kaldı (2)

54 dakika önce

ESKİŞEHİR TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİManisa'nın Akhisar ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Akhisar'da Dere Taştı; İstanbul-İzmir Yolu Su Altında Kaldı (2), System.String[]
MANİSA- ESKİŞEHİR TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bölgedeki sel nedeniyle Manisa- Eskişehir arasında tren seferleri iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:27 Kaynak: DHA

Manisa, Eskişehir, Akhisar, Güncel
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