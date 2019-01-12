Akhisar'da Dere Taştı; İstanbul-İzmir Yolu Su Altında Kaldı (2)
54 dakika önce
ESKİŞEHİR TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİManisa'nın Akhisar ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi.
MANİSA- ESKİŞEHİR TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Manisa
'nın Akhisar
ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bölgedeki sel nedeniyle Manisa- Eskişehir
arasında tren seferleri iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:27 Kaynak: DHA
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