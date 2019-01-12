Akhisar'da Dere Taştı; İstanbul-İzmir Yolu Su Altında Kaldı (3)
1 saat önce
KARAYOLUNDAKİ ULAŞIM NORMALE DÖNDÜManisa'nın Akhisar ilçesinde, dere taşkını sonrası bir yönden karşılıklı gidiş- geliş verilen İstanbul-İzmir karayolundaki ulaşım, saat 17.30'da, 10 saati aşkın bir süre sonra normale döndü.
KARAYOLUNDAKİ ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde, dere taşkını sonrası bir yönden karşılıklı gidiş- geliş verilen İstanbul- İzmir
karayolundaki ulaşım, saat 17.30'da, 10 saati aşkın bir süre sonra normale döndü. Buna rağmen Akhisar Organize Sanayi Bölgesi
girişinin halen suyla kaplı olduğu, ulaşımda yaşanan olumsuzluğun sürdüğü görüldü. Yolda kalan araçlar ise kepçelerle çekildi.
Manisa-Akhisar arasındaki demiryolunun su altında kalan bölümünde, hattın tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:55 Kaynak: DHA
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