Son Dakika Haberleri: Akhisar'da erdoğan olmadı
Son Dakika Spor Haber

Akhisar'da erdoğan olmadı

2 saat önce

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, transferin son gününde Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt için yaptığı girişimden sonuç alamadı.

Akhisar'da erdoğan olmadı, System.String[]

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, transferin son gününde Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt için yaptığı girişimden sonuç alamadı. Gurbetçi sol kanat oyuncusunu kadroya katmayı çok isteyen yeşil-siyahlılar, Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay'dan onay çıkmayınca transferi gerçekleştiremedi. Son gün transfer hamlesi yapmayan Akhisar'da kulüp bulmaları istenmesine rağmen bir türlü ayrılmaya yanaşmayan yabancılar Dany ve Cikalleshi ise elde kaldı. Yaz döneminden bu yana takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan ikiliye af çıkmasının gündemde olmadığı öğrenildi. Sözleşmeleri gereği oynamadan garanti ücretlerini almaya hak kazanacak iki futbolcuyla ilgili kararı yönetim verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bekir İrtegün, Sakaryaspor ile anlaştı
Menemenspor'da Webo transferi gerçekleşmedi! Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak 12 Dev Adam, ABD karşısında!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:11:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisar'da erdoğan olmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]