Akhisar'da Erkan Avseren sesleri - Son Dakika
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Akhisar'da Erkan Avseren sesleri

6 saat önce

Mehmet Altıparmak ile yolları ayıran Akhisaspor'da teknik direktörlük için Erkan Avseren'in ismi geçiyor.

Akhisar'da Erkan Avseren sesleri, System.String[]

Mehmet Altıparmak ile yolları ayıran Akhisaspor'da teknik direktörlük için Erkan Avseren'in ismi geçiyor.


TFF 1. Lig'in ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayıran Akhisarspor'da hoca adayları arasında Erkan Avseren'in ismi öne çıkıyor. Daha önce Beşiktaş altyapısında görev alıp siyah-beyazlı kulübün scout ekibinde yer alan Avseren, bu sezonun ilk yarısında Afyonspor'da görev almış ancak yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Akhisarspor Yönetimi'nin genç çalıştırıcıyla bu hafta içinde bir araya gelerek görüşeceği öğrenildi. Tarafların anlaşması durumunda Erkan Avseren takımın başına geçecek. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:51 Kaynak: İHA
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