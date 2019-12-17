Akhisar'da eski belediye hizmet binasının yıkımına başlandı - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki, 60 yıl önce inşa edilen, 10 yıldır atıl durumda bulunan belediyenin eski hizmet binasının yıkım çalışmalarına başlandı. Özgünlüğünü koruyarak, yeni yapılacak binanın kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacağı bildirildi.

Akhisar Belediye eski hizmet binasının 23 Mayıs 2012 tarihinde, uzmanlar tarafından yapılan kontrolünde, depreme dayanıksız olduğu belirlenip, yıkılması gerektiği raporu verildi. Bunun üzerine 10 yıldır atıl durumdaki binanın yıkılıp, yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu Müdürlüğü'nün kararı ile eski binanın yerine, yapılacak Kültür ve Sanat Merkezi binasının özgünlüğü korunarak yeniden yapılacağı belirtildi. Merkezin içerisinde fuaye alanları, sergi salonları, kafeterya, resim ve seramik atölyesi, müzik atölyesi, toplantı ve kabul odaları gibi bir çok sanatsal faaliyetin yapılacağı dersliklerin bina içerisinde yer alacağı kaydedildi.