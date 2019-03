Akhisar'da Fair-play Örneği

Spor Toto Süper Lig'de bugün Akhisar'da oynanacak olan Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde her iki kulübün taraftarı kahvaltıda bir araya geldi.

Alanya'dan gelen yaklaşık 250 taraftarı, Akhisarspor taraftar grubu olan 1970 Akigo Taraftarlar Derneği kahvaltıda ağırladı. Akhisarsporlu taraftarların kendilerini çok iyi ağırladığını ifade eden Alanyasporlu taraftarlar, her maçta olduğu gibi yine bir maç günü sofralarını kardeş takımlarıyla paylaştıklarını ifade ettiler.



1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, her yıl olduğu gibi hem Alanya'da hem de Akhisar'da iki taraftar grubunun yine bir araya geldiğini belirterek, bu dostluğun ömür boyu olmasını diledi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

