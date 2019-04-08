Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Feci Kaza 1 Ölü 5 Yaralı

Akhisar'da Feci Kaza 1 Ölü 5 Yaralı

1 saat önce

Akhisar'da meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Akhisar'da Feci Kaza 1 Ölü 5 Yaralı, System.String[]
Akhisar'da meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Akhisar- Balıkesir devlet karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 V 3642 plakalı araç Akhisar'dan İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken yine aynı istikamette ilerleyen ve geriye doğru manevra yapmak isteyen 35 AV 3953 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonrası 35 AV 3953 plakalı araç sürücüsü Caner Güvenci (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Yine aynı araçta bulunan Naci U., Sevim Ö. ve diğer araç 10 V 3642 plakalı araçta bulunan Kudret G., Melike G., Buse G., Zekiye B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine hayatını kaybeden ve Akhisar'daki bir yakının düğününe geldikleri öğrenilen Caner Güvenci'nin cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:00 Kaynak: İHA

Balıkesir, Akhisar, 3. Sayfa
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