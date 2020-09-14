- Akhisar'da gol sesi çıkmadı

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu:

"3-4 tane net pozisyona girdik ama bazen de olmayınca da olmuyor"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın:

"İlk maç itibariyle oyuncu grubumdan gayet memnunum"

MANİSA - TFF 1. Lig'in ilk haftasında Akhisarspor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin ilk maçı olması sebebiyle kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, "Hazırlıklarımız galibiyet üzerineydi. Oyun içinde kazanabileceğimiz pozisyonlar doğdu takımımız adına. 3-4 tane net pozisyona girdik ama bazen de olmayınca da olmuyor. Öyle bir gece yaşadık. Önümüzdeki maçlarda artık neler yapabilirizin uğraşı içinde olacağız" dedi.

Takımın transfer ihtiyacına ilişkin bir gazetecinin sorusuna cevap veren Kahyaoğlu, "Akhisarsporumuzun önceki yıllarda oluşturduğu kadro üst düzey oyunculardan kuruluydu. Bir takım aksilikler yaşanıyor. Yönetimimiz bunları çözmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bir şeyler olacağını düşünüyoruz. Tüm bölgeler için aslında eski takım gücünde bir takım oluşturma çabası içerisindeyiz. Zaman içerisinde bunu oturtacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Tuzlaspor cephesi

Bu sene lige yeni çıkan bir takım olduklarını kaydeden Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Lige Play-Off'tan çıktık. Pandemi sürecinde sıkıntılı bir dönem geçti. Tabii Play-off'tan çıkınca 20 günlük bir zaman kaldı lige hazırlanmamız için. Hem transferleri yapmamız hem de lige hazırlanmamız kolay değildi. Geçen sene oynayan mevcut takımdan sahada bugün sadece bir oyuncu vardı. 18 tane yeni oyuncu transfer edildi. Bugün Akhisarspor maçıyla başladık. Akhisarspor da gücünü kaybetmiş gibi gözükse de geçen seneden oynama alışkanlığı olan bir grup vardı. Maça ilk 20 dakika çok iyi başladığımızı söyleyemem. Biraz tedirginlik yaşadık. Ancak 20. dakikadan sonra iyi oynayan bir Tuzlaspor sahadaydı. Ben oyuncu grubumdan gayet memnundum. İkinci devrede de oyunu çirkinleştirmeden tamamen hücum futbolunu tercih eden bir takım olduk. Maç gitti geldi. Golü atanın kazanacağı bir maç gibi görünüyordu. Her iki takım da gol atmakta muvaffak olamadı. Tuzlaspor olarak bizim pozisyon üstünlüğümüz biraz daha fazlaydı. İlk maç itibariyle oyuncu grubumdan gayet memnunum. İnşallah ligde ses getirebilen, lige damgasını vurabilen oynadığı pozitif futbol ile herkesin sempatisini kazanan bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Hakem ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Taşkın, "Hakemin bana göre bizim aleyhimize verdiği kararlar vardı. Hakem maçın önüne geçecek bir pozisyonu yoktu. Akhisarspor'un 11 tane oyuncusunu kaybetmesi çok sıkıntı gibi durmadı. Süper Lig'den kalan oyuncuları da var. Akhisarspor bu liglerin güçlü takımlarından bir tanesi. Onlar için transfer yapamamak üzücü ama ne olursa olsun bu lig için orta sıralarda veya ligde kalabilecek bir takım olacağını yüzde 100 söyleyebilirim. Gayet pozitif futbol oynamaya çalışıyorlar. Ellerindeki 5 tane oyuncuyu her takım isteyebilir. İyi, kaliteli oyuncuları var. Bizim için sıkıntılıydı. 18 oyuncuyu 20 günde transfer edip hazırlayabilmek zordu" diye konuştu.