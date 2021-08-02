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Akhisar'da Grup Yolunda Çalışmalar Hız Kazandı - Son Dakika

Akhisar'da Grup Yolunda Çalışmalar Hız Kazandı

02.08.2021 10:05
Akhisar'da Grup Yolunda Çalışmalar Hız Kazandı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Şehitler-Çoruk- Durasıl ve Hasköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda asfalt çalışmasına devam ediyor.

Mahalleler arası ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirecek olan çalışma nedeniyle mahalle muhtarları memnuniyetini dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Asfalt çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Şehitler-Çoruk- Durasıl ve Hasköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan grup yolunda sathi kaplama çalışmasına başladı. Özveriyle yürütülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ile birlikte inceledi.

Ekipler özveriyle çalışıyor

Ekiplerin özveriyle çalıştığına dikkat çeken MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu işe emeği geçen kamyon şoföründen kürekçisine kadar herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Bugün Akhisar'da iki yerde yol çalışması inceledik. Cengiz başkan, verdiği sözü fazlasıyla yerine getiriyor. Akhisar'ın her yeri şantiye" dedi.

"Cengiz başkan, her zaman vatandaşın yanında"

Yapılan çalışmalar nedeniyle mahalle muhtarlarının memnuniyetini dile getirdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, "Muhtarlar memnuniyetini dile getiriyor. Bunlar çok ciddi yatırımlar. Teşekkür ederiz, Cengiz başkanımızdan, bütün emeği geçenlerden. Allah devletimize zeval vermesin. Biz biliyoruz, Cengiz başkan her zaman vatandaşın yanında" dedi.

Mahalle Muhtarları teşekkür etti

Asfalt çalışması nedeniyle bölge mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Ulupınar Mahalle Muhtarı Hayrettin Demirtaş: Allah razı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Yapılan çalışmadan vatandaşlarımız da çok memnun.

Çoruk Mahalle Muhtarı Metin Akarsu: Halkımız yol çalışmasından çok memnun. Mahalle sakinlerimizin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e selamları var.

Şehitler Mahalle Muhtarı Ekrem Arslan: Mahalle sakinleri olarak memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz.

Durasıllı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Durmuş: Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar'da Grup Yolunda Çalışmalar Hız Kazandı - Son Dakika


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