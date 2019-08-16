Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Hadzic'ten 3 yıllık imza
Son Dakika Spor Haber

Akhisar'da Hadzic'ten 3 yıllık imza

13 dakika önce

Şampiyon olarak bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedeflediği TFF 1'inci Lig'de, sezona pazar günü Adanaspor'u ağırlayarak başlayacak Akhisarspor, prensipte anlaşma sağladığı Bosna Hersekli golcü Irfan Hadzic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Akhisar'da Hadzic'ten 3 yıllık imza, System.String[]
Şampiyon olarak bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedeflediği TFF 1'inci Lig'de, sezona pazar günü Adanaspor'u ağırlayarak başlayacak Akhisarspor, prensipte anlaşma sağladığı Bosna Hersekli golcü Irfan Hadzic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ülkesinde bir dönem Edin Dzeko'nun veliahtı olarak gösterilen 26 yaşındaki forvetin imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel katıldı. Futbola Olimpic Sarajevo kulübünde başlayan Hadzic, Belçika'da Zulte Waregem, Hamme ve Royal Antwerp, Hırvatistan'da Inter Zapresic, Slovakya'da Zlate Moravce, Slovenya'da Celje, Bosna Hersek'te ise Radnik Bijeljina takımlarında oynadı.
Bosna Hersek'in Zrinjski Mostar takımıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sezon öncesi Malmö, Utrecht ve Akademija Pandev karşısında 5 maça çıkarak 4 gol atan Hadzic, takıma hazır durumda katıldı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, formda olan golcüyü Adanaspor önünde ilk 11'de değerlendirmeyi planlıyor. Hadzic'in gelişiyle sözleşmeli yabancı futbolcu sayısı 8'e çıkan Akhisarspor, kulüp bulmaları istenip gitmemekte direnen Dany ve Cikalleshi'nin lisanslarını askıya aldı. Yönetim, transfer dönemi bitene kadar iki futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışacak. Akhisar, kadroya şimdilik başka takviye düşünmüyor.


Saraybosna, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı!
Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu Lecce'de forma numaraları belli oldu! Burak Yılmaz detayı dikkat çekti Fenerbahçe'ye Batshuayi'den kötü haber! Hedef PSG'nin golcüsü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:07:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Hadzic'ten 3 yıllık imza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]