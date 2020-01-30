Akhisar'da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
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Akhisar'da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.

Akhisar'da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasar tespit çalışmalarının ardından ağır hasarlı oldukları tespit edilen binaların yıkımları Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar ile devam ediyor. Depremin merkez bölgesindeki Gökçeahmet ve Selçikli mahallelerinden hasarlı ve risk oluşturan binalar iş makineleriyle birer birer yıkılıyor.


Akhisar'da geçen hafta 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de merkez üssü Akhisar olan 4.7 büyüklüğünde ve Kırkağaç ilçesinde de 4.8 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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