Akhisar'da Haşereyle Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta sonu da ilaçlama ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların rahat bir hafta sonu geçirebilmeleri için ilaçlama çalışması gerçekleştirirken, çalışma Akhisarlı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar ilçesini ziyaret ederek, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi. İlçe genelinde vatandaşların hafta sonunu rahat bir şekilde geçirebilmeleri için ilaçlama planlamasını yapan Başkal, gece ve gündüz ilaçlama noktalarını da belirledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzuru ve güveni için gayret sarf ettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Akhisar ilçemizde haşereyle mücadele çalışmalarımızı ilimiz genelinde olduğu gibi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirmelerini arzu ediyoruz ve planlamamızı buna göre yapıyoruz. Bu bağlamda ilaçlama faaliyetlerimizi periyodik bir şekilde sürdürüyor ve muhtarlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz" dedi.