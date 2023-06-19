Hastaneyi sel suları bastı, hastalar tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan ve 3 saat etkili olan sağanak metrekareye yaklaşık 80 kilogram düştü. Sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini ve Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesini su bastı.

PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Sokaklarda yaklaşık 60 santimetre yüksekliğinde suyla dolarken arabalar da su içinde kaldı. İlçedeki bir pazar yerinin çatısı da aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Büyük maddi hasarın yaşandığı su baskınlarında ekiplerin tahliye çalışması devam ediyor.

HASTANEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yağışlar sonrası Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde elektrikler kesilirken, hastalar ambulanslarla çevre ilçe ve il merkezindeki diğer hastanelere sevk edildi. İzmir, Afyon, Balıkesir ve Manisa'daki ambulanslar da takviye olarak ilçeye sevk edildi.

"HASTANENİN BODRUM KATINDA 50 SANTİMETRE YÜKSELİĞİNDE SU VAR

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 300 ihbar aldık ve bu ihbarlara MASKİ ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Şu an hastanenin bodrum katında da yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde su var. Güvenlik amacıyla elektrikler kesildi ve durumu kritik olan 13 hastamız başka hastanelere sevk edildi.

"24 SAATTE 80 KİLOGRAM METREKAREYE YAĞIŞ DÜŞMÜŞ"

Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hasar tespitleri hem şehir merkezinde hem de tarım arazilerinde iki yönden çalışmalar yapılacak. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre son 24 saatte 80 kilogram metrekareye yağış düşmüş. Bunun 60 kilogramı felaketin yaşandığı zaman aralığında. Tek tesellimiz yaralanma ve can kaybımızın olmaması" dedi.