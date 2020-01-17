Akhisar'da hatalı park yapan 108 sürücüye ceza yazıldı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaldırım, engelli rampaları ve otobüs duraklarına araçlarını park eden 108 sürücüye cezai işlem yapıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, yaya önceliğini ön planda tuttuklarını belirterek, vatandaşlara engel teşkil eden ve hatalı park eden araçlara cezai işlem uyguladıklarını söyledi.



Vatandaşların güvenlik şekilde hayatlarını sürdürmeleri için çalıştıklarını vurgulayan Üstün, şunları söyledi:



"Engelli vatandaşlarımızın hareket alanlarının kısıtlanmaması, yayaların kaldırımları rahat kullanabilmesi ve toplu taşıma araçlarının duraklara rahat yanaşıp güvenli bir şekilde yolcu indirme bindirme yapmaları için uyguladığımız denetimlerde 108 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladık. Bu konuda denetimlerimiz devam edecek. Araç sürücülerini usulsüz parklanmama konusunda dikkat etmelerini rica ediyorum"