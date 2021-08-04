Akhisar'da havai fişek kullanımı yasaklandı - Son Dakika

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, Ağustos ayı meclis toplantısında sunduğu önerge oy birliği ile kabul edildi ve Akhisar'da havai fişek kullanımı yasaklandı. Başkan Dutlulu, "Hem doğayı, hem de canlıları tehdit eden havai fişekleri şehrimizde uzun süredir kullanmıyorduk. Yangın riskini en aza indirmek ve doğal yaşamı korumak için böyle bir karar aldık. Vatandaşlarımızın da bu konuda anlayış göstereceğine inanıyorum" dedi.

Mecliste yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde gelen yangın haberlerini derin bir üzüntüyle takip etmekteyiz. Hava sıcaklıklarının artması ve rüzgarın da etkisiyle yangın riski daha da ciddi bir hal almaya başlamıştır.

Bu sebeple, özellikle rüzgarlı havalarda, bitki örtüsüne yakın yerlerde yangınlara sebep olma ihtimali yüksek olan havai fişekler ile ilgili, Akhisar sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi muhtemel havai fişek vb. faaliyetlerinin hem olası yangın risklerini ortadan kaldırmak hem de çıkardığı yüksek ses açısından vatandaşlarımızın ve gökyüzündeki canlıların sağlığına oluşturacağı ciddi tehditlerin önüne geçebilmek amacıyla tüm alanlarda (eğlence, düğün asker uğurlaması vb) yasaklanmasını bilgilerinize arz ederim."